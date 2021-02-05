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Общество

Дорожники представили план расчистки улиц Нижнего Новгорода от снега

18 февраля 2021 11:45  [96] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Дорожники представили план расчистки улиц Нижнего Новгорода от снега на предстоящие сутки и просят жителей города не оставлять машины на дорогах.

В частности, в Автозаводском районе пройдёт уборка на проспектах Ленина и Молодежном, а также на улицах Краснодонцев и Ореховской.

В Канавинском районе снегоуборочная техника будет работать около Гордеевского пятачка, на улицах Чкалова, Есенина, Движенцев, Зимин, Московском шоссе, и Волжской набережной.

Основной упор в уборке дорог в Ленинском районе будет сделан на очистке проспекта Ленина, улицах Новикова-Прибоя, Заводской и около гостиницы Заречная.

В Московском районе снег будут вывозить с улиц Бурнаковской, Черняховского, Казакова, Ярошенко и Московского шоссе.

В Нижегородском районе снегоуборочная техника будет задействована на набережной Федоровского, улицах Богдановича, Пискунова. Также снег вывезут с проездов по Казанскому шоссе.

На территории Приокского района снег уберут с улиц Гжатской, Тропинина, Терешковой, дублёра проспекта Гагарина и на участке от остановки "Щербинки-2" до автостанции по проспекту Гагарина.

В Сормовском районе техника будет работать на улицах Победная, Иванова, Р.Алексеева, Островского, Героев Космоса, проспекте Кораблестроителей. Кроме того, планируется вывезти снег с внутриквартальных проездов на улицах Старая Канава и Энгельса.

Также сегодня уборка продолжится в Советском районе. По плану снег будет вывезен с улиц Ванеева, Белинского, Бекетова, Гужевой, Плетневской, Республиканской, Васюнина, Богородского, а также с проспекта Гагарина и площади Советской.

Напомним, что главы районов Нижнего Новгорода получили представления от региональной прокуратуры из-за некачественной уборки снега. Это произошло после затяжного снегопада, длившегося на протяжении трех дней в конце прошлой недели.

По итогам проверки сотрудники прокуратуры выявили многочисленные нарушения правил благоустройства в зимний период: ненадлежащая очистка от снега дорожного покрытия, наличие валов снега на тротуарах и посадочных площадках общественного транспорта, на пересечении проезжих частей, непроведение уборочных работ на придомовых территориях и проездах.

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Теги:
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