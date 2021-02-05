Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 19 районах Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 19 районах Нижегородской области. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 92 554 человек, из которых 40 340 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 52 214 – за пределами областного центра.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 10 100 жителей.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (6 490 человек), Советский (5 618), Канавинский (4 180), Московский (4 023), Сормовский (3 847), Приокский (3 042) и Нижегородский (3 040).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (7 210 заболевших жителей), Бор (4 751), Павловский (2 588), Балахнинский (2 503), Городецкий (2 160), Выксунский (2 138) и Богородский (1 991) районы.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 февраля сообщил, что внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения, касающиеся снижения ограничений, действующих на территории региона из-за распространения коронавируса.

Теперь максимальное число зрителей театров и кинотеатров составляет не 40%, как ранее, а 60%. С некоторыми ограничениями, но все же разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров, открываются фудкорты в торговых центрах города и области. Рестораны и кафе теперь работают и в ночное время, а именно - до 03:00. Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить себе больничный до конца февраля.