Морозы до -37° приближаются к Нижнему Новгороду Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

МЧС, со ссылкой на синоптиков, сообщает о приближающихся к Нижнему Новгороду морозах, которые будут достигать -37°.

В частности, с 20 по 24 февраля столбики градусников опустятся до -30°…-34°, а 21-23 февраля температура понизится до -35°…-37°.

Ранее МЧС предупреждало о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона 21-25 февраля. ЧС могут возникнуть из-за пожаров, вызванных нагрузками на системы электроснабжения или из-за неисправности печного, газового или электрооборудования. Жителей города просят быть осторожными и не допускать переохлаждения и обморожения.

Напомним, что синоптики прогнозируют холодную погоду до конца марта.