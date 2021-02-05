Морозы до -37° приближаются к Нижнему Новгороду

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МЧС, со ссылкой на синоптиков, сообщает о приближающихся к Нижнему Новгороду морозах, которые будут достигать -37°.
В частности, с 20 по 24 февраля столбики градусников опустятся до -30°…-34°, а 21-23 февраля температура понизится до -35°…-37°.
Ранее МЧС предупреждало о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона 21-25 февраля. ЧС могут возникнуть из-за пожаров, вызванных нагрузками на системы электроснабжения или из-за неисправности печного, газового или электрооборудования. Жителей города просят быть осторожными и не допускать переохлаждения и обморожения.
Напомним, что синоптики прогнозируют холодную погоду до конца марта.
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