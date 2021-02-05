Новая схема на Циолковского
"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Происшествия
20 февраля 2021 11:24  [91] Еще четыре человека пострадали в результате смертельного ДТП на пр. Гагарина
20 февраля 2021 10:11  [257] Прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде
20 февраля 2021 10:00  [151] Два человека доставлены в больницу после столкновения автобусов в Нижнем Новгороде
20 февраля 2021 08:35  [2007] Два человека погибли в ДТП на пр.Гагарина 20 февраля
19 февраля 2021 16:39  [303] Прокуратура начала проверку после гибели женщины под рухнувшей палаткой на ул.Родионова
19 февраля 2021 16:13  [341] Палатка на ул. Родионова в Нижнем Новгороде обрушилась из-за ДТП
19 февраля 2021 15:40  [334] Двое нижегородцев подозреваются в убийстве знакомого из-за нежелания отдавать ему долг
19 февраля 2021 15:12  [597] Женщина погибла при обрушении торговой палатки в Нижнем Новгороде
19 февраля 2021 14:51  [270] Подпольное производство моторного масла обнаружили в Нижнем Новгороде
19 февраля 2021 13:36  [306] Как разваливаются дела о "криминальных" врезках в нефтяной отрасли
Происшествия

Еще четыре человека пострадали в результате смертельного ДТП на пр. Гагарина

20 февраля 2021 11:24  [91] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще четыре человека пострадали в результате смертельного ДТП на пр. Гагарина. Об этом в Instagram сообщил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, в результате автоаварии погибли два человека. Один - сразу на месте ДТП, смерть второго пассажира машины констатировали в больнице.

При этом еще четыре человека получили тяжелые ранения. В тяжелом состоянии в больнице находится 46-летний мужчина. Он получил ушиб головного мозга и уже переведен из шоковой операционной в отделение реанимации.

Трое мужчин - 42-х, 43-х и 56 лет получили легкие ушибы. После осмотра медиков они были направлены на амбулаторное лечение.

"Работа медиков оценивается на отлично. Спасибо всем спасателям и врачам за оперативное реагирование", - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что по данному факту прокуратура уже проводит проверку.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авария ДТП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph