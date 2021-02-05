Еще четыре человека пострадали в результате смертельного ДТП на пр. Гагарина Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще четыре человека пострадали в результате смертельного ДТП на пр. Гагарина. Об этом в Instagram сообщил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, в результате автоаварии погибли два человека. Один - сразу на месте ДТП, смерть второго пассажира машины констатировали в больнице.

При этом еще четыре человека получили тяжелые ранения. В тяжелом состоянии в больнице находится 46-летний мужчина. Он получил ушиб головного мозга и уже переведен из шоковой операционной в отделение реанимации.

Трое мужчин - 42-х, 43-х и 56 лет получили легкие ушибы. После осмотра медиков они были направлены на амбулаторное лечение.

"Работа медиков оценивается на отлично. Спасибо всем спасателям и врачам за оперативное реагирование", - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что по данному факту прокуратура уже проводит проверку.