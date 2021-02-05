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АО "Теплоэнерго" дежурит в круглосуточном режиме из-за аномальных морозов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, соответствующее поручение дал глава города Юрий Шалабаев.
В сообщении также отмечаются, что все источники работают в штатном режиме, температура теплоносителя повышена до необходимых значений.
"Персонал на котельных и теплопунктах продолжает работу в усиленном режиме – увеличено количество и частота плановых обходов сетей, проводятся регулярные осмотры оборудования в котельных. Сформирован достаточный запас необходимых материалов для ремонтов", - сказано в сообщении.
На весь период действия особого режима работы руководящий состав компании будет дежурить на рабочих местах.
Напомним, что морозы до -37° прогнозируются в Нижнем Новгороде.
В частности, с 20 по 24 февраля столбики градусников опустятся до -30°…-34°, а 21-23 февраля температура понизится до -35°…-37°.
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