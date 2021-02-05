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Общество

"Теплоэнерго" дежурит в круглосуточном режиме из-за аномальных морозов в Нижнем Новгороде

20 февраля 2021 14:37  [43] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

АО "Теплоэнерго" дежурит в круглосуточном режиме из-за аномальных морозов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, соответствующее поручение дал глава города Юрий Шалабаев.

В сообщении также отмечаются, что все источники работают в штатном режиме, температура теплоносителя повышена до необходимых значений.

"Персонал на котельных и теплопунктах продолжает работу в усиленном режиме – увеличено количество и частота плановых обходов сетей, проводятся регулярные осмотры оборудования в котельных. Сформирован достаточный запас необходимых материалов для ремонтов", - сказано в сообщении.

На весь период действия особого режима работы руководящий состав компании будет дежурить на рабочих местах.

Напомним, что морозы до -37° прогнозируются в Нижнем Новгороде.

В частности, с 20 по 24 февраля столбики градусников опустятся до -30°…-34°, а 21-23 февраля температура понизится до -35°…-37°.

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Теги:
Морозы Теплоэнерго
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