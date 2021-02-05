Четыре человека пострадали и один погиб в ДТП в Навашинском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Четыре человека пострадали и один погиб в ДТП в Навашинском районе. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, 20 февраля утром в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств - ВАЗ-2110 и Chevrolet на 154 км трассы Владимир - Муром - Арзамас в г.о. Навашинский.

Известно, что в результате ДТП пострадали 5 человек, из них двое детей. В момент столкновения автомашин дети были пристегнуты, поэтому и не пострадали. Тем не менее, 46-летний мужчина в автоаварии погиб.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 5 человек от регионального МЧС.

Напомним, что также 20 февраля на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде произошла авария, в которой погибли два человека.

Кроме этого, в этой аварии пострадали еще четыре человека.