Бани Нижнего Новгорода могут рассчитывать на COVID-субсидии Бизнес

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Бани Нижнего Новгорода могут рассчитывать на субсидии из городского бюджета. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Получателями субсидий являются организации, оказывающие банно-оздоровительные услуги населению по тарифам, установленным администрацией Нижнего Новгорода.

Средства бюджета предназначены для возмещения затрат, которые бани понесли от распространения коронавируса. Наличие убытков от банно-оздоровительной деятельности является условием для получения субсидии.

Бюджетные средства можно получить, пройдя конкурсный отбор.

Напомним, что во время активного распространения коронавируса, в Нижегородской области была запрещена работа бань и саун. Разрешение на открытие они получили 5 августа 2020 года. При этом работа разрешалась с рядом ограничений - в помещениях одновременно могли находиться не более трех посетителей.

Также долгое время были закрыты бани и сауны в фитнес-центрах. Работа этих объектов возобновилась в начале января 2021 года.