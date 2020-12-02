Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
Проездные стали бессрочными
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
25 января 2021 18:36  [33] Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить больничный до 14 февраля
25 января 2021 18:16  [56] Число участников спортивных групп в Нижегородской области увеличено с 10 до 15
25 января 2021 17:55  [86] Нижегородским кафе и ресторанам разрешили увеличить число посетителей
25 января 2021 17:36  [91] ВТБ Лизинг начал работу по программе льготного лизинга Минпромторга 2021
25 января 2021 17:24  [154] Бани и сауны возобновляют работу в нижегородских фитнес-центрах
25 января 2021 17:23  [93] Движение под Чкаловской лестницей перекроют до конца июля
25 января 2021 17:02  [161] Нижегородские театры и кинозалы теперь смогут принимать больше зрителей
25 января 2021 16:57  [128] Более 300 тысяч жителей Нижегородской области погасили свои долги
25 января 2021 16:20  [1912] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 25 января)
25 января 2021 15:52  [141] Очистные сооружения на прудах Бутурлино начнут работать в марте
Общество

Бани и сауны возобновляют работу в нижегородских фитнес-центрах

25 января 2021 17:24  [154] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", который действует на территории региона для предотвращения распространению коронавирусной инфекции.

Изменения предусматривают, в частности, возобновление работы бань и саун в фитнес-центрах. Ранее он не функционировали, тогда как сами фитнес-центры и расположенные отдельно от них бани и сауны получили разрешение на работу с ограничениями еще в августе прошлого года.

"Мне поступало множество обращений от нижегородцев, связанных с запретом на работу бань и саун в фитнес-центрах. После консультаций со специалистами Роспотребнадзора было принято решение возобновить их деятельность в таких комплексах", - сказал Глеб Никитин.

"По мере стабилизации ситуации будут предприниматься дальнейшие шаги, которые расширят возможности для работы организаций и бизнеса. Во многом это зависит от соблюдения масочного режима и вакцинирования", - добавил губернатор Нижегородской области.

В открытых в августе банях и саунах разрешалось находится не более трех посетителей.

Сейчас баням и саунам разрешается принимать посетителей из расчета 4 кв. метра площади помещения на одного человека. В помещении температура должна быть не менее 90 градусов Цельсия. Работа турецких бань (хаммамов) запрещена.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Здравоохранение Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph