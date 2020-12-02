Бани и сауны возобновляют работу в нижегородских фитнес-центрах Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", который действует на территории региона для предотвращения распространению коронавирусной инфекции.

Изменения предусматривают, в частности, возобновление работы бань и саун в фитнес-центрах. Ранее он не функционировали, тогда как сами фитнес-центры и расположенные отдельно от них бани и сауны получили разрешение на работу с ограничениями еще в августе прошлого года.

"Мне поступало множество обращений от нижегородцев, связанных с запретом на работу бань и саун в фитнес-центрах. После консультаций со специалистами Роспотребнадзора было принято решение возобновить их деятельность в таких комплексах", - сказал Глеб Никитин.

"По мере стабилизации ситуации будут предприниматься дальнейшие шаги, которые расширят возможности для работы организаций и бизнеса. Во многом это зависит от соблюдения масочного режима и вакцинирования", - добавил губернатор Нижегородской области.

В открытых в августе банях и саунах разрешалось находится не более трех посетителей.

Сейчас баням и саунам разрешается принимать посетителей из расчета 4 кв. метра площади помещения на одного человека. В помещении температура должна быть не менее 90 градусов Цельсия. Работа турецких бань (хаммамов) запрещена.