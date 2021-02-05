Нижегородский Центр развития экспорта оказался в ТОП-15 по эффективности работы в 2020 году Экономика

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородский Центр развития экспорта оказался в ТОП-15 по эффективности работы в 2020 году.

Рейтинг составлен Российским экспортным центром, в исследовании отражена эффективность организаций инфраструктуры поддержки экспорта из 85 субъектов РФ.

Как заявил замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, у нижегородского центра развития экспорта большой спектр оказания помощи предпринимателям. В прошлом году поддержку получили более 400 компаний.

По словам замгубернатора, при содействии регионального Центра развития экспорта в 2020 году договоры на поставку своей продукции за рубеж заключили 77 нижегородских компаний. У многих из них ранее не было опыта выхода на внешние рынки.

Как сообщил Андрей Саносян, общая сумма заключенных контрактов составила около 2 млрд рублей.

Кстати, количество выведенных на экспорт субъектов МСП является одним из ключевых показателей регионального проекта "Акселерация субъектов МСП" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Как заявил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, регион в минувшем году перевыполнил данный показатель на 3,5%.

Ранее сообщалось, что объем несырьевого неэнергетического экспорта в Нижегородской области в 2020 году увеличился на 15% по сравнению с 2019 годом и составил $3,93 млрд.

"Несмотря на непростую экономическую ситуацию, связанную с пандемией, нам удалось нарастить несырьевой неэнергетический экспорт, на который приходится большая часть общего объема экспорта", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, добавив, что область занимает первое место в ПФО по объему экспорта этой продукции и 10 место - в рейтинге субъектов РФ.

Напомним, что развитие несырьевого неэнергетического экспорта закреплено в стратегии развития Нижегородской области. Общий рост экспорта определен основной задачей национального проекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного по указу президента РФ Владимира Путина.