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Общество

Число зарегистрированных за сутки случаев COVID-19 в Нижегородской области снизилось до 411

21 февраля 2021 14:02  [95] Общество
Фото: стопкоронавирус.рф

Фото: стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

За минувшие сутки в Нижегородской области зафиксировано 411 случаев COVID-19.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 93794 заболевшиз ковидом.

В общей сложности излечились 85868 человек, в том числе 438 человек за минувшие сутки.

Общее число летальных исходов - 2372, в том числе 8 за минувшие сутки.

Ранее сообщалось, что 413 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 20 февраля.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 февраля сообщил, что внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения, касающиеся снижения ограничений, действующих на территории региона из-за распространения коронавируса.

Теперь максимальное число зрителей театров и кинотеатров составляет не 40%, как ранее, а 60%. С некоторыми ограничениями, но все же разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров, открываются фудкорты в торговых центрах города и области. Рестораны и кафе теперь работают и в ночное время, а именно - до 03:00. Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить себе больничный до конца февраля.

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Теги:
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