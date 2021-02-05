Возникновение ЧС возможно в Нижегородской области в связи с морозами до -40 градусов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Возникновение ЧС возможно в Нижегородской области в связи с морозами до -40 градусов. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, ночью и утром 23 февраля местами по северо-востоку Нижегородской области ожидается сильный мороз до -40°С.

В этой связи синоптики прогнозируют вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в регионе.

В частности, возможно возникновение коммунальных аварий, а также аварий на линиях энергосистем (в связи с их перегрузкой).

Кроме того, прогнозируется и увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования.

Напомним, что к концу текущей недели в Нижнем Новгороде ожидается потепление до +2°.

Ранее синоптики давали прогноз по ожидаемой погоде до конца весны и предупреждали о сложной паводковой ситуации.