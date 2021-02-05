Парковка запрещена на улице и площади Горького в Нижнем Новгороде с 24 февраля Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Парковка запрещена на улице и площади Горького в Нижнем Новгороде с 24 февраля. Об этом сообщает ЦОДД.

Согласно опубликованной информации, ограничения будут действовать с сегодняшнего дня.

В частности, запрещена остановка и стоянка автотранспорта на улице Горького в районе дома № 80/1 и на площади Горького у дома № 6 около направляющего островка.

Решение о запрете парковки позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети.

Ранее сообщалось, что в 2021 году будут введены только парковки закрытого типа. Речь идет о парковках на пл. Горького, у Московского вокзала и у здания Нижполиграфа. Они изначально организовывались как платные, но не всегда работали. Сейчас их работа должна быть стабильной.

Кроме этого, нижегородцы на час дольше смогут бесплатно пользоваться платными парковками.