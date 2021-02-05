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Общество

Нижегородцы на час дольше смогут бесплатно пользоваться платными парковками

15 февраля 2021 17:45  [112] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы, возможно, смогут на час дольше бесплатно пользоваться платными парковками. Об этом рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Нижегородской области Виталий Ковалев в ходе заседания комитета регионального парламента по транспорту 15 февраля 2021 года.

Он пояснил, что законом Нижегородской области установлено время бесплатной работы платных парковок в будни с 21:00 до 8:00. Сейчас департамент совместно с депутатами Думы Нижнего Новгорода рассматривают вопрос об увеличении времени пользования парковочными местами на час, то есть с 20:00 до 8:00. 

Кроме того, обсуждается включение многодетных семей в льготные категории.

Проект платных парковочных пространств реализуется через концессионное соглашение между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО "МегаФон". Пользователь парковки обязан в течение 15 минут с момента въезда на парковку оплатить место. По истечении оплаченного времени допускается бесплатное пользование парковкой в течение 10 минут (льготное время). Оплата за пользование парковками осуществляется за 1 час, 1 месяц (скидка 15%), 3 месяца (скидка 25%) и 1 год (скидка 50%) размещения транспортного средства на парковке.

Концессионер уже выполнил проектирование, начал установку технических средств для эксплуатации парковочных мест и выполнил реконструкцию существующих платных парковок.

Руководитель цифровых проектов ПАО "Мегафон" Денис Виноградов рассказал в ходе заседания комитета, что всего в городе будет установлено 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнена разметка и установлены знаки по 119 адресам. Всего будет оборудовано 7400 машиномест, из которых не менее 10% отдадут под места для инвалидов.

Концессия заключена на 12 лет, в течение которых в бюджет города в качестве платы будет поступать 56% от собираемой суммы. Предварительно, речь идет о более, чем 3 млрд рублей. 

Денис Виноградов отметил, что заплатить за парковку можно будет не только банковской или транспортной картами, но и через мобильное приложение.

Для жителей близлежащих к платной парковке домов будет предусмотрено так называемое "резидентское разрешение". Оно предоставляет безлимитное право использования парковки, но не место на ней. Предположительно, жители будут платить за это порядка трех тысяч рублей в год.

Однако, порядок еще окончательно не определен. Парковки будут запущены только после того, как будут отработаны все вопросы.

Ранее сообщалось, что в 2021 году будут введены только парковки закрытого типа. Речь идет о парковках на пл. Горького, у Московского вокзала и у здания Нижполиграфа. Они изначально организовывались как платные, но не всегда работали. Сейчас их работа должна быть стабильной.

Парковки открытого типа в Нижнем Новгороде станут платными только в 2022 году. 

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Теги:
Законодательное собрание Парковка Транспорт
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