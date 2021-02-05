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Общество

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 25 февраля

25 февраля 2021 12:55  [142] Общество

Фото: с сайта https://coronavirus.jhu.edu

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 388 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 25 февраля. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 397 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции 25 февраля составляет 0.97 (вчера - 0.98).

По данным на 25 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 95 395 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 453 (вчера - 5 518).

В настоящее время около 3,7 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 2,6 тысячи человек лечится в больницах.

При этом уже 87 524 жителя Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписано еще 388 человек, а 13 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 418.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 274 334 человека, в том числе за последние сутки протестировано 2 445 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 140,1 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 февраля сообщил, что внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения, касающиеся снижения ограничений, действующих на территории региона из-за распространения коронавируса.

Теперь максимальное число зрителей театров и кинотеатров составляет не 40%, как ранее, а 60%. С некоторыми ограничениями, но все же разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров, открываются фудкорты в торговых центрах города и области. Рестораны и кафе теперь работают и в ночное время, а именно - до 03:00. Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить себе больничный до конца февраля.

Кроме того, с 25 февраля ##562407##снят запрет, который действовал для детей, не достигших 16 летнего возраста. Им не разрешалось посещать ТЦ без сопровождения взрослых с 5 ноября 2020 года. Теперь, когда ситуация с заболеваемостью в регионе постепенно стабилизируется, данный запрет перестал действовать.

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Теги:
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