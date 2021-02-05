Площадь космического мониторинга лесов в Нижегородской области в 2021 году увеличится в 2,5 раза Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Площадь космического мониторинга лесов в Нижегородской области в 2021 году увеличится в 2,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, данная технология в регионе будет применяться на территории 13 районных лесничеств и охват составит 1,7 млн гектаров.

Губернатор Глеб Никитин в свою очередь отметил, что еще в 2019 году Нижегородская область вошла в число пилотных регионов, где началось применение технологии космического мониторинга лесного фонда.

"На первом этапе он проводился на территории трех лесничеств и показал высокую эффективность на удаленных и труднодоступных лесных участках. Поэтому мы обратились в Россельхоз с предложением расширить территорию охвата", - отметил глава региона.

Как отметили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона, благодаря внедрению новых технологий в 2020 году было пресечено 182 случая незаконных рубок леса, из которых около 70% выявлено в результате космомониторинга.

Ранее сообщалось, что министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира создано в Нижегородской области.