Архсовет одобрил строительство зданий квартала Bridgetown "Чайка" в Нижнем Новгороде

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Проект планировки территории

Проект планировки территории

Фото: с сайта Архитектурного совета Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Архитектурный совет Нижегородской области одобрил строительство новых зданий в рамках редевелопмента ул. Черниговской в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве градостроительного развития и агломераций.

Согласно информации, в конце 2020 года архитектурный совет рассмотрел концепцию застройки проекта, отличительной особенностью которой по сравнению с предыдущими версиями стала структурированная проработка функции объектов.

"По результатам обсуждения члены архитектурного совета одобрили размещение сомасштабного исторической застройке нового строительства с элементами современной стилистики и рекомендовали продолжить работу", - говорится в сообщении.

Доработанную концепцию вновь планируется представить на рассмотрение экспертного сообщества.

Напомним, в настоящее время АО "Бриджтаун Чайка" разрабатывает градостроительную документацию по ул. Черниговской - от переулка Мельничного до метромоста. Квартал после редевелопмента назовут Bridgetown "Чайка". Проект предполагает создание нового делового центра в городе – с офисами, жильем, кафе и ресторанами, смотровой площадкой, арт-объектами. Объекты культурного наследия сохранятся и получат новое назначение.

Мельницы Башкирова будет приспособлена под многоквартирный жилой комплекс. В здании заводского общежития в будущем предполагается разместить крупный медицинский центр. В здании склада хлебокомбината на набережной - культурный центр. На месте элеватора планируется построить многофункциональное здание с современной архитектурой, в котором будут жилье, деловой центр, отель и торговые помещения. На последнем ярусе планируется смотровая площадка и общественные помещения.

Как сообщили в министерстве градостроительного развития и агломераций, сейчас правительство Нижегородской области ведет работу по привлечению федеральных средств для берегоукрепления Черниговской набережной.

Ранее сообщалось, что работы по берегоукреплению будут выполнены по концессии. Ее планируется передать АО "Икс" (дочерняя компания ПАО "Сбербанк России") для реконструкции и последующей эксплуатации в течение десяти лет. Деятельность компании будет связана с нестационарными объектами.

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Теги:
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