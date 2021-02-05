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Общество

Интерактивные уроки по безопасности ПДД проходят в нижегородских школах

25 февраля 2021 18:23  [34] Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Интерактивные уроки по безопасности дорожного движения для начальных классов проходят в школах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единая Россия".

Занятия организованы при поддержке проекта "Безопасные дороги" партии "Единая Россия".

Региональный координатор партпроекта, депутат думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович отметил, что профилактические мероприятия по безопасности маленьких участников дорожного движения всегда актуальны и проводятся постоянно.

"Самое главное – это сохранение жизни и здоровья детей. Каждый день маленькие пешеходы бывают на улице, поэтому они должны понимать, твердо знать и применять правила дорожного движения. И напоминать им об этом необходимо постоянно. Участники "Лаборатории безопасности" в игровой форме объясняют детям правила поведения на дороге, на пешеходном переходе, показывают основные знаки, которые регулируют движение. Все это происходит в игровом формате с активным привлечением ребят в процесс. Самое главное, что такая форма обучения очень эффективна. Конечно, в рамках проекта работа в этом направлении будет активно продолжаться", - сказал координатор партпроекта.

Уроки проводят сотрудники Центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма регионального центра "Вега".

"Программа "Лаборатории безопасности" центра рассчитана на разные возрастные группы детей и подростков – от 3 до 16 лет и разделена на несколько блоков: "Пешеходы", "Пассажиры", "Велосипедисты" и есть даже блок для старших "Оказание первой помощи при ДТП". Все занятия проходят в форме интерактива с применением специального оборудования", - рассказала руководитель центра Галина Белоусова.

25 февраля урок по ПДД прошел для первоклассников в школе №72 Нижнего Новгорода. Ученики в игровой форме познакомились с работой светофора, значениями дорожных знаков, разбирали дорожные ситуации, вспоминали о безопасном поведении на дорогах зимой, для чего надо носить светоотражающие элементы и т.д.

По окончании занятия всем ученикам вручили свидетельства "Юных пешеходов" партийного проекта "Безопасные дороги" и светоотражающие элементы.

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Теги:
Безопасность Дети Единая Россия
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