Фото:
Жильцов дома на Мещерском бульваре экстренно эвакуируют из-за взрыва газа в пристрое. Об этом агентству "НИА Нижний Новгород" сообщают очевидцы.
Согласно предоставленной информации, все жильцы дома будут доставлены в пункт временного размещения, который развернут на базе школы №41.
В настоящее время движение по Мещерскому бульвару перекрыто, но станция метро "Стрелка" продолжает работать в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что сообщение о хлопке поступило в региональное МЧС в 09:13 26 февраля.
Из-за взрыва газа в многоэтажке выбило окна, а также были повреждены припаркованные рядом с домом автомобили. Нарушена контактная сеть троллейбусов.
На место происшествия прибыли спасатели и заместитель губернатора региона Дмитрий Краснов.
Информация о пострадавших пока уточняется.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+