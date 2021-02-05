Жильцов дома на Мещерском бульваре экстренно эвакуируют из-за взрыва газа в пристрое Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Жильцов дома на Мещерском бульваре экстренно эвакуируют из-за взрыва газа в пристрое. Об этом агентству "НИА Нижний Новгород" сообщают очевидцы.

Согласно предоставленной информации, все жильцы дома будут доставлены в пункт временного размещения, который развернут на базе школы №41.

В настоящее время движение по Мещерскому бульвару перекрыто, но станция метро "Стрелка" продолжает работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что сообщение о хлопке поступило в региональное МЧС в 09:13 26 февраля.

Из-за взрыва газа в многоэтажке выбило окна, а также были повреждены припаркованные рядом с домом автомобили. Нарушена контактная сеть троллейбусов.

На место происшествия прибыли спасатели и заместитель губернатора региона Дмитрий Краснов.

Информация о пострадавших пока уточняется.