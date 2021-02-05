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Происшествия

МЧС сообщило о пострадавших из-за взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

26 февраля 2021 10:48  [198] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщило о пострадавших из-за взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, в результате обрушения пристроя 12-этажного жилого дома из-за взрыва газа пострадал 41-летний мужчина. В настоящее время он доставлен в больницу.

Спасатели также полагают, что под завалами находятся еще два человека - женщина, которую на данный момент обнаружили спасатели и предпринимают действия по ее извлечению. Также под завалами может находиться еще одна женщина - ее поиски ведутся.

Из здания в целях безопасности эвакуировано 68 человек.

Напомним, что на месте происшествия находятся замгубернатора Дмитрий Краснов и замглавы города Дмитрий Сивохин. Они проведут заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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Теги:
Взрыв газа МЧС
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