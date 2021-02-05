Нижегородская прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в жилом доме Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку по факту взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, на место происшествия выезжали заместитель прокурора области и прокурор района.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что взрыв газа прогремел в пристрое жилого 12-этажного дома на Мещерском бульваре 26 февраля.

Уже известно о трех пострадавших. Один мужчина доставлен в больницу, двух женщин спасатели достают из-под завалов.

Все жильцы дома эвакуированы и размещены в ближайшей школе. На месте происшествия продолжают работать спасательные службы.