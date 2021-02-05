Нижегородская прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в жилом доме

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Прокуратура Нижегородской области проводит проверку по факту взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, на место происшествия выезжали заместитель прокурора области и прокурор района.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, что взрыв газа прогремел в пристрое жилого 12-этажного дома на Мещерском бульваре 26 февраля.
Уже известно о трех пострадавших. Один мужчина доставлен в больницу, двух женщин спасатели достают из-под завалов.
Все жильцы дома эвакуированы и размещены в ближайшей школе. На месте происшествия продолжают работать спасательные службы.
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