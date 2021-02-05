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Около 300 человек задействованы в ликвидации последствий ЧП на Мещерском бульваре

26 февраля 2021 12:54  [65] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Около 300 человек задействованы в ликвидации последствий ЧП на Мещерском бульваре. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с инцидентом на Мещерском бульваре.

По словам замгубернатора Дмитрия Краснова, в ликвидации последствий ЧП сейчас задействовано около 300 человек. Продолжается разбор завалов.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил принять все необходимые меры для того, чтобы помочь людям", - сказал замгубернатора.

Заместитель губернатора также отметил, что сам дом не газифицирован, но рядом с ним проходит газопровод.

Замглавы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин в свою очередь отметил, что до момента оценки состояния несущих конструкций дома, никто из жильцов дома не будет пущен внутрь.

"Если эксперты решат, что в доме находиться опасно, то людям будет предоставлено временное жилье в гостинице", - сказал он.

Ранее сообщалось, что спасатели устанавливают личность пострадавшей при взрыве газа в Нижнем Новгороде женщины. Еще две женщины могут оставаться под завалами. Их поиски ведутся.

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Теги:
Взрыв газа МЧС
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