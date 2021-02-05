Спасатели устанавливают личность пострадавшей при взрыве газа в Нижнем Новгороде женщины Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Спасатели устанавливают личность пострадавшей при взрыве газа в Нижнем Новгороде женщины. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, количество пострадавших в результате взрыва газа в пристрое жилого дома на Мещерском бульваре увеличилось до двух.

41-летний мужчина доставлен в травмпункт. Также спасатели сейчас устанавливают личность пострадавшей женщины. Она доставлена в медицинское учреждение.

В то же время сотрудники регионального МЧС продолжают поиски еще одной женщины, которая пока остается под завалами. Также ведутся поиски еще одной женщины.

СК уже возбудил уголовное дело по данному факту.