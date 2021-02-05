Состояние извлеченной из-под завалов на Мещере женщины оценивается как тяжелое Происшествия

Фото: Минздрав (Архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Министерство здравоохранения Нижегородской области рассказало о состоянии пострадавших от взрыва газа в доме на Мещерском бульваре.

Напомним, что сейчас известно о троих пострадавших.

Наибольшие повреждения получила молодая женщина, которую извлекли из-под завалов.

По информации министерства, врачи подозревают у нее термоингаляционную травму, то есть комбинированное повреждение дыхательных путей, возникающее при вдыхании горячего воздуха, пара, дыма и летучих токсических химических соединений, образующихся в процессе горения.

Пострадавшая находится в реанимации, у нее 35% ожогов тела, резаная рана и ушибы головы. Сейчас ей проводят бронхоскопию.

Еще два человека также изначально были доставлены в больницу. Мужчину после осмотра врачей отправили домой - его состояние не вызывает опасений у медиков.

Вторая женщина также направлена на амбулаторное наблюдение, но перед этим ей провели КТ-обследование и проконсультировались с нейрохирургами.

Напомним, что взрыв газа произошел сегодня утром в пристрое к дому № 3/2 на Мещерском бульваре. В пристрое ранее находился суши-бар. В самой многоэтажке выбило окна и были повреждены припаркованные рядом с домом автомобили.