Спасатели уверены, что извлекли из-под завалов всех пострадавших от взрыва газа на Мещере Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Спасатели предполагают, что пострадавших от взрыва газа в доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде было трое. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Ранее всех троих, кто получил травмы, уже нашли и госпитализировали, однако поиски пострадавших продолжались.

Сейчас стало известно, что под завалами больше никого нет.

Напомним, что взрыв газа произошел сегодня утром в пристрое к дому № 3/2 на Мещерском бульваре. В пристрое ранее находился суши-бар. В самой многоэтажке выбило окна и были повреждены припаркованные рядом с домом автомобили.

В числе пострадавших - 41-летний мужчина и женщина, которые не получили серьезных травм. Тем не менее, с ранами, полученными от осколков стекла, они были доставлены в больницу.

Еще одну женщину извлекли из-под завалов. Сейчас она доставлена в Приволжский исследовательский медицинский университет. У нее зафиксированы термические ожоги.