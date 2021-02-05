Эксперт-мониторинг событий 22-26 февраля 2021 года от АНО "Минин-центр" Политика

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НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема, влияющая на нижегородскую ситуацию – объединительный съезд "Справедливой России" в Москве

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Игорь Соловьев, 22 февраля федеральная партия "Справедливая Россия" провела съезд, по итогам которого

изменила название и ввела новые должности. Теперь в ней появились сопредседатели, а сама она называется "Социалистическая партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду".

На прошедшем съезде решен главный организационный вопрос – Миронов вновь избран председателем партии, Прилепин и Семигин избраны сопредседателями партии.

Показательно, что по решению съезда программа новой партии будет представлена до 22 апреля.

Главные задачи, которые ставят инициаторы объединения – это объединения всех левых патриотических сил (что означает конкуренцию с КПРФ), апгрейд бренда и программных положений – отсюда зондирование общественного поля разными инициативами. Также это составление избирательного списка с узнаваемыми фамилиями и преодоление 5% процентного порога прохождения в Госдуму с созданием полноценной фракции.

Сможет ли обновленная партии решить эти задачи?

На сегодняшнем этапе есть, по крайней мере две проблемы – риска.

Прежде всего – вопрос лидерства. Сергей Миронов остался председателем партии, но у него появился харизматичный сопредседатель – Захар Прилепин, который в кулуарах съезда не стеснялся высказываться журналистам, что не против возглавить новую партию. Разумеется, если такое предложение поступит.

Важный момент – составление избирательных списков: федеральной части, региональных групп и одномандатников.

Кто окажется на проходных местах, кто вытянет партию в Госдуму – тот в результате и сможет ее возглавлять.

Очень актуален вопрос лидерства в региональных отделениях партии. Есть устоявшиеся структуры, которые спокойно жили ранее, генерируя справедливость и добрые дела по праздникам.

Сейчас к ним присоединяются харизматичные и активные "прилепинцы" с гремучим коктейлем идей и множеством интуитивных инициатив, которые могут стать головной болью для партийных функционеров.

Особенно это актуально для Нижегородской области – родине Захара Прилепина. Это для него плацдарм, здесь вопрос лидерства будет стоять особенно остро.

Не случайна активизация "прилепинцев" в Нижегородской области в день работы съезда СР. В Павлово было проведено сразу два мероприятия, которые информационно позиционировались как областные, и в которых проявились представители Захара Прилепина.

В родном для Захара Прилепина Дзержинске много его потенциальных и весьма влиятельных сторонников, которые желали бы последовать вслед за ним по партийной линии, что не совсем вписывается в чисто формальное местное отделение прежних эсеров.

Как подчеркивает эксперт "Минин-центра", вопрос идеологии и программы – не менее острая проблема – риск для модернизированной партии. В нынешних избирательных реалиях партии требуется занять нишу между курсом на стабильность, в тоже время социальным популизмом и потребностью социально-политических изменений.

Сварить такой сложный программно-идеологический коктейль мог бы творческий писатель Захар Прилепин. Другое дело, что играет он сейчас не на своем творческом поле, а на узкой площадке с красными флажками и административными минными ловушками.

С другой стороны – вопрос продвижения Захара Прилепина по партийной линии может стать неплохой информационной интригой, которая привлечет внимание к обновленной партии, ретушировав в тоже время сложные программные противоречия.

Региональная тема – Нижегородская область попала в группу российских лидеров по объему экспорта IT-услуг

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов, по итогам 2020 года наша область вышла на третье место по объему экспорта телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг. Впереди только Москва и Санкт-Петербург.

По мнению эксперта, данный позитивный факт является следствием и не позитивной Covid-истории.

Дистанционный формат работы, который стал особенно распространённым в этом период, очень подходит для IT-специалистов. Много нижегородцев, которые раньше ездили в Москву на работу, особо оценили преимущества дистанта - работа по нижегородской прописке, но при сохранении столичного уровня зарплаты.

Тем более официальные власти и работодатели данный формат были вынуждены юридически развивать и организационно поощрять.

Рынок IT-услуг заметно географически расширился, что сказалось и на нижегородской ситуации.

Как отмечает эксперт "Минин-центра", к этому следует добавить и меры, которые предпринимало последнее время нижегородское правительство по стимулированию IT-технологий.

Если рассматривать эту ситуацию в перспективе, то можно отметить, что в контурах провозглашенной нижегородской агломерации IT-аспект может стать важным фактором активного развития.

Бывший московский кадровый пылесос, поглощающий специалистов, в Covid-период не является уже таким мощным – в последний год отток специалистов в столицу по крайней мере не увеличился, а в некоторых сферах привел к заметному кадровому дефициту.

В этих условиях создание в Нижегородской области преференций для экономической деятельности, основой которой является разработка компьютерного программного обеспечения и оказание консультационных услуг в данной области – весьма перспективное направление моделирования высотехнологического ядра – агломерации.

Муниципальная тема – организация платных парковок в центральной части Нижнего Новгорода

Как отмечает эксперт "Минин-центра", руководитель регионального исполкома ОНФ в Нижегородской области Алексей Алехин, природа на уходящей неделе преподнесла нам множество сюрпризов.

Температурный и снежный параметры бьют исторические рекорды, и все это сказывается на вопросах жизнеобеспечения. При этом одни из самых актуальных тем в нижегородских муниципалитетах являются уборка снега и организация благоустройства в сложных условиях.

Эффективность решения проблемных вопросов повышается при общественном мониторинге, который является не просто системой контроля, а возможностью найти решения, учитывающие множество факторов, которые недоступны только с одной точки зрения.

Пример этого – активное общественное участие в процессе организации платных парковок в центральной части Нижнего Новгорода. На уходящей неделе тема получила развитие в связи с ограниченностью мест для автопарковок нижегородцев.

Как отмечает Алексей Алехин, на текущий момент вопросы по организации парковочных мест в Нижнем Новгороде те же, что поднимались нижегородским ОНФ с осени прошлого года. Это улучшение работы общественного транспорта, организация перехватывающих парковок, решение вопроса с доступом во дворы домов, прилегающих к зоне платных парковок, определение льготных категорий граждан – пользователей парковок.

Для любого крупного города введение платных парковок в центре, к сожалению, это вопрос времени. Количество машин постоянно растет, а сделать шире улицы невозможно. Но для нас очевидно, что ввод ограничений должен сопровождаться улучшением ситуации по другим направлениям. Да, платные парковки уже давно есть в Москве, но там есть метро, организованы выделенные полосы для движения наземного общественного транспорта, есть перехватывающие парковки. То есть сделано очень многое для того, чтобы для жителей было удобнее передвигаться по центру города не на личном автомобиле, а на общественном транспорте. Работа же общественного транспорта в Нижнем Новгороде не просто оставляет желать лучшего – это боль горожан.

ОНФ по данному вопросу "держит руку на пульсе" - полномочия по нему находятся у правительства области, проект по изменению работы общественного транспорта прошел этап анализа потребностей нижегородцев и сейчас находится в стадии выработки новой схемы маршрутов. Мы обязательно организуем широкое обсуждение новой схемы: одна из основных ошибок администрации – недостаточная разъяснительная работа. Даже самое благое начинание, когда по нему нет достаточной информации, всегда будет обрастать домыслами и слухами, в том числе самыми нелепыми. Если бы мэрия в доступном формате ежедневно давала информацию о том, какая техника сколько снега убрала, насколько это количество превышает прошлогодний режим работы, какие улицы очищены – это явно улучшило бы и понимание, и отношение горожан к администрации. В конце концов, режим чрезвычайной ситуации, а по снегу, напомним, был введен режим ЧС, должен сопровождаться режимом чрезвычайной ситуации в информационном освещении: достаточно вспомнить взрыв на заводе "Кристалл" в Дзержинске. Качество и скорость предоставления информации о ситуации были такими, что сами жители пресекали появляющиеся слухи и фейки.

Возвращаясь к теме парковок, можно добавить, что какие-то горячие вопросы будут всегда. Сегодня это снег, практически завтра будет паводок, при этом начнется голосование по выбору общественных пространств для благоустройства, которое также требует активной информационной работы. Летом появятся другие темы.

Как напоминает эксперт, благодаря активистам ОНФ власти регионального центра приняли решение отложить до 2022 г. реализацию проекта по внедрению сети платных парковок. Ранее планировалось в декабре 2020 г. открыть в Нижнем Новгороде сеть из 7,4 тыс. платных парковочных мест. ОНФ стал инициатором широкого экспертного и общественного обсуждения этой важной социальной темы в октябре 2020 г.

Понимая, насколько эта тема значима и важна для тысяч горожан, бизнес-сообщества, было организовано общественное и экспертное обсуждение этой теме. Во многом именно вмешательство и работа ОНФ помогли выстроить конструктивное взаимодействие представителей различных общественных организаций и бизнеса с властью.

В конечном итоге накануне Нового года руководство Нижнего Новгорода приняло решение, что в 2021 г. расширять сеть платных парковок не будут.

Но несмотря на то, что вопрос отложен на год, мы не должны попасть в ситуацию, когда пришло время платить, а нижегородцы бы вдруг осознали, что ничего так и не поменялось в лучшую сторону. ОНФ доведет эту тему до логического завершения в пользу горожан.