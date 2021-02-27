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Общество

День памяти Бориса Немцова

27 февраля 2021 14:13  [59] Общество

Память Бориса Немцова почтили в Нижнем Новгороде, собравшись у дома на улице Агрономическая. 134, где жил политик.

В мероприятии приняли участие друзья, соратники и коллеги Бориса Немцова во время его работы на посту губернатора Нижегородской области. Почтить его память пришли первый мэр Нижнего Новгорода Дмитрий Бедняков, председатель Законодательного собрания Нижегородской области I и II созывов Анатолий Козерадский, экс-мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев, член Общественной палаты Нижнего Новгорода, помощник и пресс-секретарь Бориса Немцова (1992-1997 г.г.) Александр Котюсов и др.

Собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске и поделились воспоминаниями.

День памяти Бориса Немцова
День памяти Бориса Немцова
День памяти Бориса Немцова
День памяти Бориса Немцова
День памяти Бориса Немцова
День памяти Бориса Немцова
День памяти Бориса Немцова
День памяти Бориса Немцова
День памяти Бориса Немцова

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Юлия Горшкова, РИА "Время Н"

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