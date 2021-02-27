День памяти Бориса Немцова Общество

Память Бориса Немцова почтили в Нижнем Новгороде, собравшись у дома на улице Агрономическая. 134, где жил политик.

В мероприятии приняли участие друзья, соратники и коллеги Бориса Немцова во время его работы на посту губернатора Нижегородской области. Почтить его память пришли первый мэр Нижнего Новгорода Дмитрий Бедняков, председатель Законодательного собрания Нижегородской области I и II созывов Анатолий Козерадский, экс-мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев, член Общественной палаты Нижнего Новгорода, помощник и пресс-секретарь Бориса Немцова (1992-1997 г.г.) Александр Котюсов и др.

Собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске и поделились воспоминаниями.