Более 850 нижегородцев подали заявки для участия в программе "Команда 52" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 850 человек из 51 района Нижегородской области подали заявки для участия в программе подготовки муниципальных управленцев "Команда 52". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На следующем этапе конкурсная комиссия проанализирует анкеты кандидатов и организует с ними видеоинтервью. В состав конкурсной комиссии войдут представители правительства Нижегородской области, Законодательного собрания региона, нижегородских вузов и общественных объединений.

В результате конкурсная комиссия отберет 210 участников, наиболее соответствующих профилю проекта. Из них сформируют команды, которые пройдут обучение по модулям "Лидерство и командное взаимодействие", "Проектное управление и реализация национальных проектов", "Управление изменениями", "Управление процессами", "Корпоративная культура". Задача команд – разработать и запустить проекты по привлечению инвестиций на территорию своих районов, по оптимизации процессов муниципального управления и по экономии бюджетных средств. Лучшие из этих проектов получат поддержку правительства Нижегородской области. Финалисты проекта отправятся для обмена опытом в министерство труда и социальной защиты РФ в Москву.

Напомним, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дали старт проекту "Команда 52" 22 января.

"Программа поможет сформировать региональную базу перспективных управленцев. Они смогут эффективно справляться с поставленными задачами, в том числе в рамках реализации национальных проектов на территории Нижегородской области, которые являются для нас приоритетными", – отметил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин сам выступит наставником в проекте "Команда 52".