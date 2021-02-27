СК назвал предварительную причину убийства семьи с ребенком в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Сотрудники следственного комитета установили предполагаемую причину убийства мальчика, его мамы, дедушки и бабушки в доме на территории пос. Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

Напомним, что на момент гибели мальчику было пять лет, его маме – 41 год, дедушке 64 года, а бабушке – 63 года. Их тела нашли 28 февраля 2021 года.

Следователи полагают, что убийцей был 26-летний мужчина, который работал в семье погибших подсобным рабочим.

По версии следствия, 28 февраля подозреваемый изначально напал в гараже с ножом на дедушку, а потом, уже в доме – на бабушку и невестку пенсионеров. Ребенка он также убил в доме ножом.

После этого мужчина забрал крупную сумму денег и покинул место преступления. Позже его задержали на территории Владимирской области, а 1 марта доставили в Нижний Новгород на допрос.

Еще один ребенок в семье – 14-летняя девочка, в это время находилась на занятиях и пыталась дозвониться до погибших родственников. После неудачных попыток она позвонила отцу, который находился в другом регионе, а тот в свою очередь перезвонил соседу с просьбой проверить семью.

Именно сосед и обнаружил убитых.

Также сейчас стало известно, что подозреваемому помог скрыться его знакомый. С ним тоже работают следователи.