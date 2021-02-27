Запрет на охоту введен в Нижегородской области с 1 марта Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Запрет на охоту введен в Нижегородской области с 1 марта. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

"Весной многие виды зверей выращивают потомство, поэтому в это время дикой природе необходима особая защита", - пояснили в министерстве.

Таким образом, находится в лесу с ружьем с 1 марта и до открытия сезона охоты на пернатую дичь запрещается. Это будет являться административным нарушением.

"В регионе действует программа "Охрана животного мира Нижегородской области", основная цель которой - сохранение и увеличение численности диких животных. В нынешнем году мы продолжим эту работу. Курировать данное направление будет новое министерство - лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, - что позволит сформировать комплексный подход в решении экологических вопросов", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По данным на 2020 год в регионе насчитывается 16,4 тысячи лосей (в 2011 году - 8,1 тысяча), 1,2 тысячи медведей (в 2011 год - 807 особей), 963 косули (в 2011 год - 269 особей).