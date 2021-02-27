Нижегородская область получила от федерации 1,45 млрд рублей на дороги и развязку в Ольгине Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородская область получила из федерального бюджета 1,45 млрд рублей на дороги, причем больше, чем половина этих средств предназначена для возведения транспортной развязки в деревне Ольгино Приокского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, 711 млн рублей из федерального бюджета выделены Нижегородской области в рамках национального проекта для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций.

Для строительства развязки в Ольгино предназначается 750 млн рублей из федерального бюджета на достройку развязки в Ольгине в этом году.

"Развязка в Ольгине - один из объектов, который логически связан с юбилеем Нижнего Новгорода. Стоит задача завершить строительство к основной дате празднования. Подрядчик сейчас показывает хорошие темпы работ. Мы благодарны правительству страны за поддержку проекта", - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, что по данным на начало февраля этого года строительная готовность развязки составляла 50%. Основной объем работ, в том числе по укладке дорожного полотна, предусмотрен в весенне-летний период, поэтому морозы не влияли на график строительства.

По контракту развязку должны построить к октябрю 2021 года, но Глеб Никитин сказал, что объект введут в эксплуатацию раньше предусмотренных контрактом сроков, а именно к 800-летию Нижнего Новгорода, который празднуется в конце лета 2021 года.

Развязка разделит транспортные потоки из богородского и арзамасского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода со стороны проспекта Гагарина.

Протяженность двухуровневой развязки будет почти 1,5 км, включая строительство трехпролетного четырехполосного путепровода длиной 72,3 м. Расчетная скорость движения – 80 км/ч. Когда развязка будет построена, из Богородска в Нижний Новгород транспорт будет двигаться по верхнему уровню, не пересекаясь с машинами арзамасского направления.

Цена контракта на строительство развязки составила 1,757 млрд рублей.