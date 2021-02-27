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Общество

Прямой авиарейс Нижний Новгород - Стамбул открывается в апреле

02 марта 2021 12:11  [119] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Прямые авиаперелеты из Нижнего Новгорода в Стамбул возобновляются в апреле. Об этом свидетельствует информация онлайн-табло авиакомпании Nordwind Airlines.

Согласно информации, первый рейс запланирован на 29 апреля. Полет будет осуществляться на самолете Аэробус 321.

Как сообщает одна из туристических компаний Нижнего Новгорода, вылеты из Нижнего Новгорода планируются по четвергам и воскресеньям. Время вылета из Нижнего Новгорода - в 02:00, прилет в Стамбул - в 05:40. Таким образом пассажиры проведут в полете 3 часа 40 минут.

В компании напомнили, что на данный момент для въезда в Турцию нужен ПЦР-тест об отсутствии коронавируса, сделанный за 72 часа до вылета.

Ранее сообщалось, что с 19 марта 2021 года стартуют чартерные рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью.

Напомним, Россия возобновила регулярные авиаперелеты с Турцией в июле 2020 года.

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Теги:
Аэропорт Туризм
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