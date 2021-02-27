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Общество

Нижегородская еврейская община передала 100 сладких подарков врачам больницы №40

02 марта 2021 15:43  [37] Общество

Фото: Нижегородская еврейская община

Нижегородская еврейская община передала 100 сладких подарков медицинским работника больницы №40.

Благотворительная акция, как сообщили в пресс-службе Нижегородской еврейской общине, была посвящена вниманию и заботе о медиках в это непростое время борьбы с коронавирусом. На сегодняшний день – это первое подобное мероприятие, но в наступившем году подобные благотворительные акции будут продолжены.

Наборы медикам передал главный раввин Нижнего Новгорода Шимон Бергман.

"На прошлой неделе мы отмечали важный праздник - Пурим. Одной из его основных заповедей является "Мишлоах манот" (буквально — "посылание яств"). Для нас это отличный способ выразить благодарность от лица всей общины медикам, постоянно находящимся на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса. Сладкие подарки, это не просто знак внимания, это глубокая признательность за их каждодневный труд", - особо отметил Шимон Бергман.

Собеседник НИА "Нижний Новгород" отметил, что в ближайшее время в синагоге возобновятся благотворительные мероприятия для несовершеннолетних, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Кроме того, запланировано проведение культурно-образовательных программ, в рамках которых состоятся лекции по истории Нижегородской еврейской общины, быту и традициям.

Все мероприятия пройдут с ограничением по численности посетителей и соблюдением масочного режима.

Напомним, что Нижегородская синагога одна из старейших в России, в 2023 году ей исполнится 140 лет. Старше нее только синагога Санкт-Петербурге.

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Теги:
Благотворительность Коронавирус Религия
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