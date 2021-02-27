Пострадавшая при падении в яму с кипятком в Дзержинске доставлена в ожоговый центр ПИМУ Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пострадавшая при падении в яму с кипятком в Дзержинске доставлена в ожоговый центр ПИМУ. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, 20-летнюю девушку доставили реанимобилем из Дзержинска в Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ.

"Девушка госпитализирована в отделение реанимации, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - отметили в минздраве.

Ранее сообщалось, что 2 марта поздно вечером девушка упала в яму с горячей водой на территории технического колледжа.

В то же время в администрации Дзержинска заявили, что еще днем 2 марта технический колледж самостоятельно отключил тепловую камеру от теплоснабжения своих объектов.

По данному факту следователи организовали проведение доследственной проверки.