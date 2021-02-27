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Пострадавшая при падении в яму с кипятком в Дзержинске доставлена в ожоговый центр ПИМУ. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Согласно информации, 20-летнюю девушку доставили реанимобилем из Дзержинска в Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ.
"Девушка госпитализирована в отделение реанимации, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - отметили в минздраве.
Ранее сообщалось, что 2 марта поздно вечером девушка упала в яму с горячей водой на территории технического колледжа.
В то же время в администрации Дзержинска заявили, что еще днем 2 марта технический колледж самостоятельно отключил тепловую камеру от теплоснабжения своих объектов.
По данному факту следователи организовали проведение доследственной проверки.
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