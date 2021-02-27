Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 3 марта Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 388 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 3 марта. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было выявлено 386 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 3 марта составляет 0.99 (вчера - 0.98).

По данным на 3 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 97 726 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 103 (вчера - 5 165).

В настоящее время около 3,5 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 2,5 тысячи человек лечится в больницах.

При этом уже 90 126 нижегородцев, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписаны еще 438 человек, а 12 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 497.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 300 044 человека, в том числе за последние сутки протестировано 3 612 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 138,7 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 февраля сообщил, что внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения, касающиеся снижения ограничений, действующих на территории региона из-за распространения коронавируса.

Теперь увеличено максимальное число зрителей театров и кинотеатров; с некоторыми ограничениями, но все же разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров, открываются фудкорты в торговых центрах города и области. Рестораны и кафе теперь работают и в ночное время, а именно - до 03:00. Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить себе больничный до 14 марта.

Кроме того, с 25 февраля снят запрет, который действовал для детей, не достигших 16 летнего возраста. Им не разрешалось посещать ТЦ без сопровождения взрослых с 5 ноября 2020 года. Теперь, когда ситуация с заболеваемостью в регионе постепенно стабилизируется, данный запрет перестал действовать.