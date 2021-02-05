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Общество

Детям до 16 лет вновь можно посещать нижегородские ТЦ без сопровождения взрослых

25 февраля 2021 12:34  [113] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ "О введении режима повышенной готовности" изменения, которые касаются посещения торговых центров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Речь идет о снятии запрета, который действовал для детей, не достигших 16 летнего возраста. Им не разрешалось посещать ТЦ без сопровождения взрослых с 5 ноября 2020 года.

Своим новым указом Глеб Никитин снимает этот запрет.

"Ситуация с заболеваемостью в регионе постепенно стабилизируется. Практически ежедневно снижается количество вновь выявляемых случаев коронавирусной инфекции. Это дает основания совместно с санитарными врачами принимать решения об определенных послаблениях", - пояснил губернатор Нижегородской области.

"Вместе с тем, крайне важно соблюдать такие требования указа, как масочный режим в общественных местах, в частности, в торговых центрах. Защита органов дыхания – обязательное условие дальнейшего улучшения эпидемиологической ситуации", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, что предыдущие изменения в указ о режиме повышенной готовности вносились 11 февраля этого года. Изменения предусматривали очередные послабления: теперь максимальное число зрителей театров и кинотеатров составляет не 40%, как ранее, а 60%. С некоторыми ограничениями, но все же разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров, открываются фудкорты в торговых центрах города и области. Рестораны и кафе теперь работают и в ночное время, а именно - до 03:00. Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить себе больничный до конца февраля.

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Теги:
Дети Коронавирус Торговый центр
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