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Общество

Нижегородское правительство поддержит творческую молодежь

04 марта 2021 09:29  [76] Общество

Правительство Нижегородской области намерено поддержать проекты творческой молодежи.

как сообщает пресс-службе регионального правительства, накануне заместитель главы региона Давид Мелик-Гусейнов и министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова встретились с творческой молодежью на площадке центра "Высота", где обсудили актуальные проекты и решения задач, которые могут возникнуть в ходе их реализации.

На встрече присутствовали представители молодежных организаций, ведущие, музыканты, диджеи и др. Они рассказали о своих проектах и проблемах, которые возникают в работе.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, в ходе встречи говорили о творчестве и самовыражении. "В итоге решили создать график для репетиций и творческих встреч на площадках Нижегородской области, поможем создать творческую межвузовскую сеть. Научим азам фандрайзинга созревшие творческие коллективы. Найдем возможность помочь студенческим отрядам", - добавил замгубернатора, говоря об итогах встречи.

Ольга Петрова в свою очередь заявила, что благодаря активной позиции молодежи в Нижегородской области реализуется множество полезных инициатив.

"Молодежь Нижегородской области - это наша сила и поддержка во всех вопросах", - добавила глава минобра.

В настоящее время в регионе 90 тысяч студентов вузов, 60 тысяч обучающихся в профессиональных образовательных организациях, более 60 студенческих отрядов, порядка 50 различных волонтерских организаций. "Поэтому диалог с молодежью - это основа основ. Все ребята – активные участники процесса выработки и стратегии молодежной политики и программы патриотического воспитания. Постоянный диалог с ними и совместная проекты - неотъемлемая часть нашей работы", - сказала в заключение Ольга Петрова.

Как заявлял ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регионе ведется масштабная работа по формированию стратегии реализации государственной молодежной политики.

"Необходимо, чтобы в этой работе, прежде всего, участвовали те, на кого направлена стратегия. Именно молодежь должна определять основные направления и наполнение стратегии. Важно, чтобы их позиция была услышана", - подчеркнул Глеб Никитин.

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Теги:
Молодежь Правительство Нижегородской области
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