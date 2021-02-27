Нижегородские власти ждут экспертиз проекта космодрома на федеральном уровне Бизнес

Фото: Роскосмос

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Правительство Нижегородской области ждет результатов экспертиз по проекту космодрома, который планируется построить в регионе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

В министерстве пояснили, что не обладают информацией о том, что инвестор отказался реализовывать проект.

"По имеющейся информации, от реализации проекта в Нижегородской области инвестор не отказался", - сказали в ведомстве, комментируя заявление генерального директора компании "КосмоКурс" Павла Пушкина, который на своей странице в соцсети сообщил, что проект приостановлен.

В Минимущества добавили, что проект сейчас находится в Центральном аппарате Роспотребнадзора. Ведомство согласовывает проект санитарно-защитных зон космического комплекса.

"Обновленный проект оценки воздействия на окружающую среду, ранее направленный на доработку, в минэкологии региона пока не поступал", - рассказали в министерстве.

Напомним, что строительство космодрома предусмотрено соглашением между правительством Нижегородской области, корпорацией развития региона и ООО "КосмоКурс", которое стороны подписали в начале марта 2019 года.

Инвестор планировал реализовать проект в течение 2020-2025 годов.

Планируемый объем инвестиций составляет 2,6 млрд рублей. Проект реализуется за счет частных инвестиций. Сейчас ведется подбор участка для строительства комплекса.

Ожидалось, что первый полет состоится в 2025 году. Он продлится 15 минут. Планируется, что ежегодно из России совершать суборбитальный полет будут до 700 космических туристов. Стоимость одного полета оценивается примерно в $250 тысяч.

Глава "КосмоКурса" Павел Пушкин предположил, что основными клиентами космодрома в Нижегородской области станут иностранцы. Он считает, что сумму в $250 тысяч смогут потратить лишь около 10% россиян.

Экипаж ракеты, которую станут использовать для полетов в космос из Нижегородской области, составит шесть туристов + инструктор. Высота полета — до 220 км, время в невесомости — до шести минут, время полета - 15 минут.