Около 110 тысяч нижегородцев сделали прививку от коронавируса на 4 марта Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Около 110 тысяч нижегородцев сделали прививку от коронавируса по данным на 4 марта. Об этом сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в ходе эфира в соцсети Instagram.

Он сообщил, что такое число нижегородцев вакцинировались хотя бы по одному из компонентов. Полную вакцинацию уже прошли порядка 30 тысяч человек. При этом министр отметил, что жители региона легко переносят вакцину. Из неприятных последствий - температура до 38 градусов, которая держится несколько дней, заложенность носа, головная боль.

Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что скептиков, считающих вакцинацию бесполезной, в Нижегородской области стало меньше.

"Если в декабре общество раскололось 50 на 50 - делать прививку или не делать, то сейчас нигилистов стало всего 5-6%", - рассказал он.

Министр отметил, что вакцина эффективна при всех известных штаммах коронавируса, которых на сегодняшний день более сотни. С учетом мутации вируса, она будет обновляться.

Вакцинация производится в 101 пункте, развернутом в регионе. На сегодняшний день в Нижегородскую область поступило 125 тысяч доз.

Напомним, запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V" открылась в январе. Любой желающий может записаться на сайте министерства здравоохранения региона, а также через Госуслуги.

Желающий вакцинироваться, может получить отказ в получении прививки. Основными причинами отказа в вакцинации являются инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний, беременность, грудное вскармливание и возраст желающего сделать прививку, который не достиг 18 лет. Также в вакцинации могут отказать при нетяжелой форме ОРВИ и инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.