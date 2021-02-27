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Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 14 районах Нижегородской области

05 марта 2021 13:24  [81] Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 14 районах Нижегородской области. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 98 495 человек, из которых 43 414 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 55 081 – за пределами областного центра.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 10 748 жителей.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (6 824 человека), Советский (6 039), Московский (4 588), Канавинский (4 481), Сормовский (4 138), Приокский (3 332) и Нижегородский (3 264).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (7 686 заболевших жителей), Бор (4 958), Павловский (2 706), Балахнинский (2 626), Выксунский (2 343), Городецкий (2 224), Богородский (2 115).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 февраля сообщил, что внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения, касающиеся снижения ограничений, действующих на территории региона из-за распространения коронавируса.

Теперь увеличено максимальное число зрителей театров и кинотеатров; с некоторыми ограничениями, но все же разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров, открываются фудкорты в торговых центрах города и области. Рестораны и кафе теперь работают и в ночное время, а именно - до 03:00. Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить себе больничный до 14 марта.

Кроме того, с 25 февраля снят запрет, который действовал для детей, не достигших 16 летнего возраста. Им не разрешалось посещать ТЦ без сопровождения взрослых с 5 ноября 2020 года. Теперь, когда ситуация с заболеваемостью в регионе постепенно стабилизируется, данный запрет перестал действовать.

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Теги:
Инфекция Коронавирус Медицина и здоровье
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