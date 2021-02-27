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Общество

Алексей Савостин назначен управляющим директором "ТНС энерго НН"

05 марта 2021 13:27  [41] Общество

Алексей Савостин назначен управляющим директором ПАО "ТНС энерго НН". Об этом сообщили пресс-служба компании.

Согласно информации, он также назначен заместителем генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго.

Трудовую деятельность в энергетике Алексей Савостин начал в 2001 году в ОАО "Томская энергосбытовая компания" в должности инспектора инженерно-инспекторского отдела.

В 2006-2008 годах работал на различных позициях в ООО "Консультационная фирма "М-РЦБ". До середины 2009 года продолжал трудовую деятельность в департаменте организации технологического присоединения ОАО "ФСК ЕЭС".

В дальнейшем прошел путь от менеджера управления по энергетике до заместителя директора - начальника отдела эффективности управления объектами энергетики департамента эффективности и стандартизации ОАО "ТНК-ВР Менеджмент".

В 2013 году возглавил управление систем коммерческого учета департамента информационных технологий и систем коммерческого учета ОАО "Оборонэнергосбыт", где завершил трудовую деятельность в качестве заместителя главного инженера.

В декабре 2013 года назначен заместителем генерального директора АО "Янтарьэнерго".

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Теги:
ТНС Энерго
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