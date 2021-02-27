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Общество

"Благодаря женщинам остаются незыблемыми вечные ценности", - Олег Лавричев

08 марта 2021 09:30  [68] Общество
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с Международным женским днем.

"Этот праздник прекрасной половины человечества, наполненный хорошим настроением и украшенный яркими улыбками, является символом наступающей весны и обновления. В этот день мы, мужчины, традиционно благодарим окружающих нас женщин за любовь, душевное тепло и заботу. За веру в наши возможности и силы, которые вы даете нам для новых свершений", - говорится в поздравлении.

"В свою очередь мы восхищаемся вашей жизненной энергией, мудростью и умением сочетать работу и карьеру с воспитанием умных и талантливых детей и заботой о доме, сохраняя при этом удивительную женственность и обаяние", - сказано в поздравительной речи.

"Любые трудности преодолимы, когда рядом с нами вы – наши бабушки, мамы, сестры, жены, дочери и внучки – наши замечательные женщины! Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности", - отметил Олег Лавричев.

"От имени депутатов городской Думы желаю вам здоровья, счастья, благополучия и отличного весеннего настроения! Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и радостных дней, наполненных любовью и заботой родных и близких", - сказано в поздравлении.

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