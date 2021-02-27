Нижегородским кафе и ресторанам разрешили увеличить число посетителей Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", который действует на территории региона для предотвращения распространению коронавируса.

Изменения предусматривают, в частности, увеличение числа посетителей кафе и ресторанов.

Если раньше максимально допустимая заполняемость организаций общепита составляла 40%, то сейчас зал можно заполнить до 50%.

Напомним, что кафе и рестораны в Нижегородской области долгое время не работали в ночное время - то есть предприятия общепита зарывались для посетителей с полуночи до 6 утра. Теперь, когда эпидемиологическая обстановка по корнавирусу стабилизируется, кафе и рестораны могут обслуживать гостей с 6:00 до 03:00.