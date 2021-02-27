Нижегородским кафе и ресторанам разрешили увеличить число посетителей

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", который действует на территории региона для предотвращения распространению коронавируса.
Изменения предусматривают, в частности, увеличение числа посетителей кафе и ресторанов.
Если раньше максимально допустимая заполняемость организаций общепита составляла 40%, то сейчас зал можно заполнить до 50%.
Напомним, что кафе и рестораны в Нижегородской области долгое время не работали в ночное время - то есть предприятия общепита зарывались для посетителей с полуночи до 6 утра. Теперь, когда эпидемиологическая обстановка по корнавирусу стабилизируется, кафе и рестораны могут обслуживать гостей с 6:00 до 03:00.
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