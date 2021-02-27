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Яблоки, сливочное масло и вермишель подешевели в Нижегородской области, – Нижегородстат

06 марта 2021 15:18  [68] Общество
Яблоки, сливочное масло и вермишель подешевели в Нижегородской области, – Нижегородстат

Яблоки, сливочное масло и вермишель подешевели в Нижегородской области, – Нижегородстат

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Яблоки, сливочное масло и вермишель подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на данные областной служба государственной статистики.

Так, по информации Нижегородстата, с 24 февраля по 1 марта 2021 года в торговых точках региона наблюдалось снижение средних цен яблоки на 2,4% (с 103,54 до 101,04 рубля за кг), на 1,1% – сливочное масло (с 581,88 до 575,57 рубля за кг), на 0,9% – вермишель (с 79 до 78,26 рубля за кг).

Кроме того, как отмечают в ведомстве, изменилась в меньшую сторону стоимость чёрного байхового чая, сахара, подсолнечного масла.

Ранее губернатор Глеб Никитин особо отмечал роль нижегородского УФАС как главной инстанции, контролирующей цены на социально значимые продукты.

Также сообщалось, что российские переработчики мяса птицы договорились пока не повышать цены на выпускаемую продукцию.

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