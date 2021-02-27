НЭТ ищет перевозчика для транспортировки десяти трамваев из Москвы Общество

Фото: Нижегородэлектротранс (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

МП "Нижегородэлектротранс" ищет перевозчика для транспортировки десяти трамвайных вагонов из Москвы. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен будет доставить в Нижний Новгород десять вагонов модели ТАТРА Т3 до 15 мая 2021 года.

Перевозку необходимо осуществить автомобильным транспортом. Сообщается, что даты загрузки вагонов будут согласовываться с ГУП "Мосгортранс". С момента погрузки должно пройти не более 48 часов.

Начальная (максимальная) цена контракта - 850 тысяч рублей.

Подрядчик будет определен 17 марта.

Напомним, Нижний Новгород получил две партии б/у трамваев из Москвы на безвозмездной основе. Первую партию из 11 трамвайных вагонов - в ноябре 2018 года, вторую партию - в августе 2020 года. Вагоны были переданы городу и закреплены за предприятием "Нижегородэлектротранс".