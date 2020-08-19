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Общество

Вторая партия московских б/у трамваев доставлена в Нижний Новгород

19 августа 2020 14:31  [48] Общество

Фото: Нижегородэлектротранс

Вторая партия московских б/у трамваев доставлена в Нижний Новгород. Об этом сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".

Трамваи распределены в депо №3 (6 вагонов) и в депо №1 (4 вагона).

В рейс они выйдут после пуско-наладочных работ. Планируется, что они дополнят маршруты в Автозаводском районе - ТР-8 и ТР-417, и в нагорной части – ТР-5, ТР-27.

Как сообщили в МП "Нижегородэлектротранс", общий срок эксплуатации транспортных средств составляет 16 лет, переданные трамваи откатали только 10, в запасе еще 6 лет.

Напомним, что к началу месяца были транспортированы только два вагона.  

Ранее МП "Нижегородэлектротранс" в одностороннем порядке расторгло контракт с ИП Аржаных, доставившим эти два вагона с нарушением сроков. Недобросовестного поставщика планируется включить в соответствующий реестр.

Напомним, что первую партию из 11 трамвайных вагонов Нижний Новгород получил от Москвы на безвозмездной основе в ноябре 2018 года. Вагоны были переданы городу и закреплены за предприятием "Нижегородэлектротранс". Шесть из них вышли на линию в июне 2019 года. Еще два вагона находились на техобслуживании. Оставшиеся три восстановлению не подлежат - они использовались в качестве запчастей.

Как пояснили на предприятии, на сегодняшний день на линии работают все 8 вагонов из первой партии.

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