Первый в России автомобильный мост из алюминия построят в Нижегородской области к 2022 году Общество

Пешеходный мост из алюминия в Афонино Фото: с сайта Алюминиевой ассоциации

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первый в России автомобильный мост из алюминия построят в Нижегородской области в 2021-2022 годах. Об этом сообщает пресс-служба объединения производителей, поставщиков и потребителей алюминия.

Переправу длиной 72 метра с конструкциями из алюминиевых сплавов планируется разместить в Борском районе на автодороге "Толоконцево – Могильцы" через реку Линда. Общий вес конструкций составит около 200 тонн.

О возведении алюминиевого моста на Бору стало известно еще в начале февраля 2021 года. Тогда проект находился на экспертизе. Сейчас министерство строительства России согласовало специальные технические условия для проектирования и строительства переправы.

Напомним, что первый в стране пешеходный алюминиевый мост был построен в 2017 году также в Нижегородской области. Он располагается в Афонино.

СПРАВКА

В мире построено более 1000 пешеходных и автомобильных мостов из алюминиевых сплавов. По числу введенных в эксплуатацию алюминиевых мостов первое место занимает Китай, также среди лидеров США, Канада, страны Западной и Северной Европы. В России с 2017 года построено восемь алюминиевых пешеходных мостов: два – в Нижегородской области, три – в Красноярске, два – в Москве и один – в Туле.