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Общество

Отбор учителей для "Школы 800" стартовал в Нижнем Новгороде

11 марта 2021 12:27  [38] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Отбор учителей для "Школы 800" стартовал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил куратор проекта Сергей Злобин на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, руководство "Школы 800" совместно с Нижегородским институтом развития образования и Мининским университетом формируют опросные листы и согласовывают алгоритм собеседований по каждому предмету, который войдет в школьную программу.

Сергей Злобин также добавил, что на сайт школы уже поступило 578 заявок от учителей. Из них: 414 (71%) имеют первую или высшую категорию, 446 человек (77%) имеют стаж работы более 3 лет и еще 225 педагогов (39%) работают в отрасли образования более 10 лет.

"Уже на следующей неделе планируются встречи с учителями", - резюмировал он.

Напомним также, что с 1 декабря 2020 года начал работу сайт - школа800.рф. Здесь можно оставить заявку на обучение или на работу в качестве педагога в будущей школе.

Добавим, что спрос на обучение в нижегородской "Школе 800" уже превысил количество мест.

Ранее также сообщалось, что строительство "Школы 800" идет с опережением графика. Комплекс на 4550 мест будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде (бульвар Южный мкр. "Юг" в Автозаводском районе – на 1500 мест, мкр. "Верхние Печеры" – на 1500 мест и в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе – на 1100 мест) и центра дополнительного образования на Бору на 450 мест, объединенных единой образовательной программой.

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Теги:
Образование Школы
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