Пятиметровую скульптуру установят в нижегородском киноцентре "Рекорд" Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пятиметровую скульптуру установят в нижегородском центре культуры "Рекорд". Об этом стало известно в ходе выездного мероприятия на объекте 11 марта 2021 года.

Как рассказал автор концепции Станислав Горшунов ("Бюро Горшунова ГОРА"), это будет работа молодого скульптора Дмитрия Аске. Она представляет собой образ девочки в характерном стиле автора, которая сидит на стуле и читает. Скульптуру будет видно из всех залов культурного центра.

(концепция реставрации, фото из соцсети Instagram, Олег Беркович)

Сейчас в "Рекорде" ведутся реставрационные работы. Готовность оценивается в 50%. В ходе реставрации была изменена планировочная структура здания. Если раньше, чтобы попасть в гардероб, нужно было пройти в верхней одежде несколько залов, то сейчас он перенесен к зимнему входу.

У летнего входа планируется кафе. В теплое время двери будут открываться, а столики выносится на улицу. Каким именно будет кафе, решится путем проведения конкурса среди нижегородских рестораторов.

Что касается кинозала, генеральный директор ЗАО "СМУ-77" (подрядчик) Владимир Молоканов, сообщил, что нижегородцы увидят его таким, как изначально задумывал архитектор Александр Яковлев. Подрядчик очистил стены и потолки помещения от слоев стройматериалов и краски, в результате чего открылся уникальный декор. Утраченная лепнина и колонны были восстановлены по сохранившимся чертежам. В кинозале улучшат акустику и установят новое оборудование и кресла на 252 места.

Также в культурном центре планируется три выставочных пространства общей площадью порядка 500 кв метров - большой зал с возможностью проведения мероприятий, зона на входе у кафе и на ротонде.

(ход реставрации, фото: НИА "Нижний Новгород")

На втором этаже планируется организовать лекторий на 40 посадочных мест и зону коворкингов. Для организации рабочей зоны вместо подоконников установлены столешницы, розетки, проведено освещение.

В целом, по словам Станислава Горшунова, акцент был сделан на сохранении того исторического, что есть в здании. При этом была выбрана современная мебель, которая призвана подчеркнуть историчность.

"Реконструкция "Рекорда" назревала давно. Здание уникальной красоты и внутренней энергетики внутри было устаревшим. До закрытия в киноцентре проводились интеллектуальные концерты, выставки, фильмы "не для всех", серьезные лекции. Это все сюда вернется. Функция очага культуры должна получить дополнительное развитие", - пообещал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Ранее сообщалось, что насыщенная афиша вернется в центр культуры уже в конце лета. Реставрация должна завершиться в июле.

(ход реставрации, фото: НИА "Нижний Новгород")

Олег Беркович отметил, что "Рекорд" по-прежнему будет финансироваться из бюджета региона - для текущей деятельности государство предоставит 50% необходимых средств, еще 50% заработает сам культурный центр. Но в министерстве надеются на постепенное снижение бюджетного финансирования в течение нескольких лет.

Напомним, что первый этап реставрации проводился в 2019 году. Тогда были заменены инженерные системы здания, отремонтированы входной вестибюль и ротонды, воссозданы оконные заполнения по фасадам. Стоимость работ составила 25 млн рублей. В настоящее время реализуется второй этап реставрации. На него выделено 35 млн рублей из федерального бюджета и 32 млн рублей из регионального бюджета (на закупку оборудования).

СПРАВКА:

Кинотеатр открылся на ул. Пискунова в 1910 году. Туда он переехал с Нижегородской ярмарки, где функционировал как сезонный под названием "Бразильский". В 1914 году его переименовали в "Рекорд". Спустя более 20 лет - в 1938 году на месте старого деревянного здания построили новое по проекту архитектора Александра Яковлева - Дом студента для института инженеров водного транспорта. Кинотеатр занял в нем два этажа, где сегодня и работает культурный центр "Рекорд".