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Общество

Единую платформу для обращений жителей запустили в Нижнем Новгороде

12 марта 2021 16:46  [93] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Единую платформу для обращений жителей запустили в Нижнем Новгороде в феврале. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.

Платформа получила название "Лобачевский".  Она объединила сервисы: "ВамРешать", "Антиснег", горячая линия главы города, платформа обратной связи (Госуслуги). В планах присоединение сервисов "ГИС ЖКХ" и "НашНижний".

За время работы "Лобачевского" из разных систем поступило около двух тысяч обращений.

"Все они собираются в едином месте и обрабатываются сотрудниками профильных подразделений и муниципальных предприятий. Мы следим за сроками и строго контролируем качество ответов. Да, не все получается с первого раза, часть вопросов лежит вне полномочий администрации, а где-то вместо реального решения приходит отписка. Но мы стремимся к тому, чтобы этот механизм заработал лучше и эффективнее", - написал Юрий Шалабаев.

Глава города пообещал, что без ответа не останется ни одно обращение.

Напомним, конкурс на разработку данной платформы был объявлен в феврале 2020 года. Победителем стало ООО "Русатом Инфраструктурные решения". Стоимость работ составила 3,8 млн рублей.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Технологии
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