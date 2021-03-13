Концепция благоустройства пристани
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Почти 100 млн рублей направят на благоустройство пристани Чкаловска. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.
Согласно опубликованной документации, конкурс на определение подрядчика на выполнение работ по благоустройству пристани Чкаловска назначен на 24 марта.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 99, 9 млн рублей.
Концепция благоустройства пристани предусматривает создание многофункциональной площади, включающей зону швартовки судов, зону для проведения массовых мероприятий, теплый павильон с туалетом, кафе, сувенирный магазин, отделение проката спортивного инвентаря, смотровые площадки на реку, спортивную зону, зону для пикников, детскую площадку, пляжную зону, зону отдыха на траве и под навесами.
В перспективе планируется размещение парашютной вышки.
На благоустраиваемой территории планируется высадить хвойные и лиственные деревья, а также кустарники.
При этом все работы должны быть выполнены c момента заключения контракта до 1 ноября 2021 года.
Ранее сообщалось, что Чкаловск одержал победу во всероссийском конкурсе с концепцией благоустройства пристани.
Кроме этого, от Нижнего Новгорода до Чкаловска планируется запустить "Валдай". В 2020 году "Валдай 45Р" курсировал до Городца и Макарьева.
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