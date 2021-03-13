Почти 100 млн рублей направят на благоустройство пристани Чкаловска Экономика

Концепция благоустройства пристани Фото: ИРГСНО

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 100 млн рублей направят на благоустройство пристани Чкаловска. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной документации, конкурс на определение подрядчика на выполнение работ по благоустройству пристани Чкаловска назначен на 24 марта.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 99, 9 млн рублей.

Концепция благоустройства пристани предусматривает создание многофункциональной площади, включающей зону швартовки судов, зону для проведения массовых мероприятий, теплый павильон с туалетом, кафе, сувенирный магазин, отделение проката спортивного инвентаря, смотровые площадки на реку, спортивную зону, зону для пикников, детскую площадку, пляжную зону, зону отдыха на траве и под навесами.

В перспективе планируется размещение парашютной вышки.

На благоустраиваемой территории планируется высадить хвойные и лиственные деревья, а также кустарники.

При этом все работы должны быть выполнены c момента заключения контракта до 1 ноября 2021 года.

Ранее сообщалось, что Чкаловск одержал победу во всероссийском конкурсе с концепцией благоустройства пристани.

Кроме этого, от Нижнего Новгорода до Чкаловска планируется запустить "Валдай". В 2020 году "Валдай 45Р" курсировал до Городца и Макарьева.